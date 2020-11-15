В воскресенье, 15 ноября, сборная Турции сыграла домашний поединок 5-го тура группы Лиги наций против России. Хозяева в боевом матче вырвали победу у соперника.

Турция – Россия 3:2

Голы: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (п) – Черышев, 11, Кузяєв, 57

Удаление: Семенов, 24 (Россия)

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Безумный тайм

Уже со старта поединка сборные показали игру на высоких скоростях. Но на 11-й минуте первыми счет открыли гости. Кузяєв нашел на штрафной площадке партнера по команде, которым оказался Черышев, который отправил мяч в угол ворот – голкипер Гюнок не сумел спасти собственные владения – 0:1, пишет 24 канал.

В середине первого тайма дурацкую красную карточку получил Семенов и подвел своих партнеров по команде. России пришлось почти весь матч играть в меньшинстве.

Уже через две минуты большинством воспользовались турецкие футболисты. Эркин выполнил классную навесную передачу на которую откликнулся Караман и замкнул ударом головой в пустые ворота – 1:1.

Еще один опасный момент был у хозяев. Ундер исполнил штрафной с границы штрафной, но мяч просвистел мимо ворот. Активный Ундер совершил рывок, получил блестящую передачу и прицельно пробил – 2:1.

Больше острых моментов в первой 45-минутке не было. Свисток на перерыв зафиксировал счет первого тайма – 2:1 в пользу хозяев.

Голевой тайм

Россия активнее начала вторую часть игры. Миранчук, который является прямым конкурентом по позиции украинца Руслана Малиновского в "Аталанте", был близок, чтобы записать свою фамилию на табло местного стадиона. Мяч после этого удара поймал в руки вратарь хозяев.

На 52-й минуте Кузяев нарушил правила на сопернике – пенальти. К отметке уверенно подошел Тосун и хладнокровно реализовал 11-метровый удар – 3:1.

Уже через 5 минут российские футболисты сократили счет до минимального. Караваев отдал пас на Кузяева, который воспользовался случаем и записал свою фамилию в протокол встречи – 3:2.

В ходе матча команды обменялись опасными моментами, но забить гол ни одна из команд так и не сумела. В итоге 3:2 в пользу Турции.

Турция – Россия видеообзор