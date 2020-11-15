Турция в результативной перестрелке вырвала победу у России: видео
В воскресенье, 15 ноября, сборная Турции сыграла домашний поединок 5-го тура группы Лиги наций против России. Хозяева в боевом матче вырвали победу у соперника.
Турция – Россия 3:2
Голы: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (п) – Черышев, 11, Кузяєв, 57
Удаление: Семенов, 24 (Россия)
Стоит узнать Результаты матчей Лиги наций 15 ноября
Безумный тайм
Уже со старта поединка сборные показали игру на высоких скоростях. Но на 11-й минуте первыми счет открыли гости. Кузяєв нашел на штрафной площадке партнера по команде, которым оказался Черышев, который отправил мяч в угол ворот – голкипер Гюнок не сумел спасти собственные владения – 0:1, пишет 24 канал.
В середине первого тайма дурацкую красную карточку получил Семенов и подвел своих партнеров по команде. России пришлось почти весь матч играть в меньшинстве.
Уже через две минуты большинством воспользовались турецкие футболисты. Эркин выполнил классную навесную передачу на которую откликнулся Караман и замкнул ударом головой в пустые ворота – 1:1.
Еще один опасный момент был у хозяев. Ундер исполнил штрафной с границы штрафной, но мяч просвистел мимо ворот. Активный Ундер совершил рывок, получил блестящую передачу и прицельно пробил – 2:1.
Больше острых моментов в первой 45-минутке не было. Свисток на перерыв зафиксировал счет первого тайма – 2:1 в пользу хозяев.
Россия активнее начала вторую часть игры. Миранчук, который является прямым конкурентом по позиции украинца Руслана Малиновского в "Аталанте", был близок, чтобы записать свою фамилию на табло местного стадиона. Мяч после этого удара поймал в руки вратарь хозяев.
На 52-й минуте Кузяев нарушил правила на сопернике – пенальти. К отметке уверенно подошел Тосун и хладнокровно реализовал 11-метровый удар – 3:1.
Уже через 5 минут российские футболисты сократили счет до минимального. Караваев отдал пас на Кузяева, который воспользовался случаем и записал свою фамилию в протокол встречи – 3:2.
В ходе матча команды обменялись опасными моментами, но забить гол ни одна из команд так и не сумела. В итоге 3:2 в пользу Турции.
Турция – Россия видеообзор
- Россия продолжает возглавлять группу – 8 очков. С таким же количеством пунктов за их "спиной" расположилась Венгрия. Турция же находится на 3-й строчке, у их актив 6 набранных очков, а группу замыкает Сербия – 3 пункта.
- В последнем туре группы российская сборная сыграет против аутсайдера Сербии, а сборная из Турции померится силами против Венгрии.
Поделиться новостью