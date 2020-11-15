Туреччина у результативній перестрілці вирвала перемогу у Росії: відео
У неділю, 15 листопада, збірна Туреччини зіграла домашній поєдинок 5-го туру групи Ліги націй проти Росії. Господарі у бойовому матчі вирвали перемогу у суперника.
Туреччина – Росія 3:2
Голи: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (п) – Черишев, 11, Кузяєв, 57
Вилучення: Сємьонов, 24 (Росія)
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Шалений тайм
Вже зі старту поєдинку збірні показали гру на високих швидкостях. Та на 11-й хвилині першими рахунок відкрили гості. Кузяєв знайшов у штрафному майданчику партнера по команді, яким виявився Черишев, який відправив м'яч у кут воріт – голкіпер Гюнок не зумів врятувати власні володіння – 0:1, пише 24 канал.
У середині першого тайму безглузду червону картку отримав Сємьонов та підвів своїх партнерів по команді. Росії довелось майже весь матч грати у меншості.
Вже через дві хвилини більшістю скористались турецькі футболісти. Еркін виконав класну навісну передачу на яку відгукнувся Караман та замкнув ударом головою в порожні ворота – 1:1.
Ще один небезпечний момент був у господарів. Ундер виконав штрафний з межі карного майданчика, але м'яч просвистів повз ворота. Активний Ундер здійснив ривок, отримав блискучу передачу та прицільно пробив – 2:1.
Більше гострих моментів у першій 45-хвилинці не було. Свисток на перерву зафіксував рахунок першого тайму – 2:1 на користь господарів.
Найкращі моменти першої 45-хвилинки матчу Туреччина – Росія
Гольовий тайм
Росія активніше розпочала другу частину гри. Міранчук, який є прямим конкурентом за позицією українця Руслана Маліновського у "Аталанті", був близьким, щоб записати своє прізвище на табло місцевого стадіону. М'яч після цього удару спіймав у руки воротар господарів.
На 52-й хвилині Кузяєв порушив правила на супернику – пенальті. До позначки впевнено підійшов Тосун та холоднокровно реалізував 11-метровий удар – 3:1.
Вже за 5 хвилин російські футболісти скоротили рахунок до мінімального. Караваєв віддав пас на Кузяєва, який скористався нагодою та записав своє прізвище у протокол зустрічі – 3:2.
У ході матчу команди обмінялись небезпечними моментами, але забити гол жодна з команд так і не зуміла. У підсумку 3:2 на користь Туреччини.
Туреччина – Росія найкращі моменти другого тайму
- Росія продовжує очолювати групу – 8 очок. Із такою ж кількістю пунктів за їх "спиною" розташувалась Угорщина. Туреччина ж перебуває на 3-й сходинці, у їх актив 6 набраних очок, а групу замикає Сербія – 3 пункти.
- В останньому турі групи російська збірна зіграє проти аутсайдера Сербії, а збірна з Туреччини поміряється силами проти Угорщини.
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