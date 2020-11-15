У неділю, 15 листопада, збірна Туреччини зіграла домашній поєдинок 5-го туру групи Ліги націй проти Росії. Господарі у бойовому матчі вирвали перемогу у суперника.

Туреччина – Росія 3:2

Голи: Караман, 26, Ундер, 32, Тосун, 52 (п) – Черишев, 11, Кузяєв, 57

Вилучення: Сємьонов, 24 (Росія)

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Шалений тайм

Вже зі старту поєдинку збірні показали гру на високих швидкостях. Та на 11-й хвилині першими рахунок відкрили гості. Кузяєв знайшов у штрафному майданчику партнера по команді, яким виявився Черишев, який відправив м'яч у кут воріт – голкіпер Гюнок не зумів врятувати власні володіння – 0:1, пише 24 канал.

У середині першого тайму безглузду червону картку отримав Сємьонов та підвів своїх партнерів по команді. Росії довелось майже весь матч грати у меншості.

Вже через дві хвилини більшістю скористались турецькі футболісти. Еркін виконав класну навісну передачу на яку відгукнувся Караман та замкнув ударом головою в порожні ворота – 1:1.

Ще один небезпечний момент був у господарів. Ундер виконав штрафний з межі карного майданчика, але м'яч просвистів повз ворота. Активний Ундер здійснив ривок, отримав блискучу передачу та прицільно пробив – 2:1.

Більше гострих моментів у першій 45-хвилинці не було. Свисток на перерву зафіксував рахунок першого тайму – 2:1 на користь господарів.

Найкращі моменти першої 45-хвилинки матчу Туреччина – Росія

Гольовий тайм

Росія активніше розпочала другу частину гри. Міранчук, який є прямим конкурентом за позицією українця Руслана Маліновського у "Аталанті", був близьким, щоб записати своє прізвище на табло місцевого стадіону. М'яч після цього удару спіймав у руки воротар господарів.

На 52-й хвилині Кузяєв порушив правила на супернику – пенальті. До позначки впевнено підійшов Тосун та холоднокровно реалізував 11-метровий удар – 3:1.

Вже за 5 хвилин російські футболісти скоротили рахунок до мінімального. Караваєв віддав пас на Кузяєва, який скористався нагодою та записав своє прізвище у протокол зустрічі – 3:2.

У ході матчу команди обмінялись небезпечними моментами, але забити гол жодна з команд так і не зуміла. У підсумку 3:2 на користь Туреччини.

Туреччина – Росія найкращі моменти другого тайму