Сборная Турции 24 марта сыграет первый матч отбора на чемпионат мира-2022 против Нидерландов. Букмекеры оценили шансы национальных команд на победу в этой встрече.

Турция – Нидерланды: ситуация перед стартовым матчем

Обе национальные команды подходят к матчу в статусе участников Евро-2020. Завершили прошлый 2020 год эти сборные в довольно разном настроении. Турция за год провела 8 матчей, в которых лишь однажды праздновала победу. 5 встреч завершались мировыми и еще дважды они уступали сопернику.

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Нидерланды же в 8 встречах одержали 3 победы, такое же количество ничьих и 2 поражения. В Лиге наций они заняли второе место, уступив лишь итальянской команде. Турция же провально выступила – последняя ступенька и вылет в Лигу С.

Команды провели между собой шесть матчей, все – официальные. У обеих сборных по две победы. Еще в двух поединках победитель определен не был.

Матч 1-го тура отбора на чемпионат мира 2022 года Турция – Нидерланды состоится в среду, 24 марта. Старт матча в 19:00.

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Хотя хозяевами матча будет Турция, но букмекеры отдают предпочтение гостям из Нидерландов. Именно на их победу стоит коэффициент 1,80. На то, что победу в стартовой встрече отбора праздновать турецкий сборная – 4,75. Не исключено, что в истории противостояний между этими командами добавится еще одна ничья – 3,70.

Вероятно, гости смогут поехать домой с тремя очками. Их победа с разницей в один мяч оценена в 3,70. Если же поединок завершится мировой, то не следует ожидать "сухого" матча. Результативная ничья – 4,15. Минимальную победу Турции (1:0) эксперты оценили в 12,50.

Скорее всего фанаты не смогут увидеть красных карточек в матче. Поэтому команды доигрывают встречу в полных составах – 1,15. Также не стоит ожидать пенальти – 1,42.

От кого ждать голов? Лучшие коэффициенты букмекеры поставили на результативные выстрелы Мемфиса Депая и Малена Дониеля – 2,50 и 2,70 соответственно.

Также свою фамилию на табло может записать Люк де Йонг – 2,50 и Джорджиньо Вейналдум – 3,50.