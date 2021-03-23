Кто стартует с победы в отборе на ЧМ-2022 – Турция или Нидерланды: прогноз
Сборная Турции 24 марта сыграет первый матч отбора на чемпионат мира-2022 против Нидерландов. Букмекеры оценили шансы национальных команд на победу в этой встрече.
Источник:24 канал
Турция – Нидерланды: ситуация перед стартовым матчем
Обе национальные команды подходят к матчу в статусе участников Евро-2020. Завершили прошлый 2020 год эти сборные в довольно разном настроении. Турция за год провела 8 матчей, в которых лишь однажды праздновала победу. 5 встреч завершались мировыми и еще дважды они уступали сопернику.
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Нидерланды же в 8 встречах одержали 3 победы, такое же количество ничьих и 2 поражения. В Лиге наций они заняли второе место, уступив лишь итальянской команде. Турция же провально выступила – последняя ступенька и вылет в Лигу С.
Команды провели между собой шесть матчей, все – официальные. У обеих сборных по две победы. Еще в двух поединках победитель определен не был.
Что прогнозируют букмекеры Favbet
Хотя хозяевами матча будет Турция, но букмекеры отдают предпочтение гостям из Нидерландов. Именно на их победу стоит коэффициент 1,80. На то, что победу в стартовой встрече отбора праздновать турецкий сборная – 4,75. Не исключено, что в истории противостояний между этими командами добавится еще одна ничья – 3,70.
Вероятно, гости смогут поехать домой с тремя очками. Их победа с разницей в один мяч оценена в 3,70. Если же поединок завершится мировой, то не следует ожидать "сухого" матча. Результативная ничья – 4,15. Минимальную победу Турции (1:0) эксперты оценили в 12,50.
Скорее всего фанаты не смогут увидеть красных карточек в матче. Поэтому команды доигрывают встречу в полных составах – 1,15. Также не стоит ожидать пенальти – 1,42.
От кого ждать голов? Лучшие коэффициенты букмекеры поставили на результативные выстрелы Мемфиса Депая и Малена Дониеля – 2,50 и 2,70 соответственно.
Также свою фамилию на табло может записать Люк де Йонг – 2,50 и Джорджиньо Вейналдум – 3,50.
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