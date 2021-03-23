Збірна Туреччини 24 березня зіграє перший матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти Нідерландів. Букмекери оцінили шанси національних команд на звитягу у цій зустрічі.

Туреччина – Нідерланди: ситуація перед стартовим матчем

Обидві національні команди підходять до матчу у статусі учасників Євро-2020. Завершили минулий 2020 рік ці збірні у доволі різному настрої. Туреччина за рік провела 8 матчів, у яких лише одного разу святкувала перемогу. Натомість 5 зустрічей завершувались мировими та ще двічі поступались супернику.

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Нідерланди ж у 8 зустрічах здобули 3 перемоги, таку ж кількість нічиїх та 2 поразки. У Лізі націй вони зайняли друге місце, поступившись лише італійській команді. Туреччина ж провально виступила – остання сходинка та виліт у Лігу С.

Команди провели між собою шість матчів, всі – офіційні. В обох збірних по дві перемоги. Ще у двох поєдинках переможець визначений не був.

Матч 1-го туру відбору на чемпіонат світу 2022 року Туреччина – Нідерланди відбудеться у середу, 24 березня. Старт матчу о 19:00.

Що прогнозують букмекери Favbet

Хоча господарями матчу буде Туреччина, але букмекери віддають перевагу гостям з Нідерландів. Саме на їх перемогу стоїть коефіцієнт 1,80. На те, що звитягу у стартовій зустрічі відбору святкуватиме турецька збірна – 4,75. Не виключено, що в історії протистоянь між цими командами додасться ще одна нічия – 3,70.

Ймовірно, гості зможуть поїхати додому з трьома очками. Їх перемога з різницею в один м'яч оцінена у 3,70. Якщо ж поєдинок завершиться мирової, то не слід чекати "сухого" матчу. Результативна нічия – 4,15. Мінімальну перемогу Туреччини (1:0) експерти оцінили у 12,50.

Швидше за все фанати не зможуть побачити червоних карток у матчі. Тому команди дограють зустріч у повних складах – 1,15. Також не варто очікувати на пенальті – 1,42.

Від кого чекати голів? Найкращі коефіцієнти букмекери поставили на результативні постріли Мемфіса Депая та Малена Доніеля – 2,50 та 2,70 відповідно.

Також своє прізвище на табло може записати Люк де Йонг – 2,50 та Джорджіньо Вейналдум – 3,50.