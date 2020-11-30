В Турции пьяный пассажир набросился с кулаками на игроков футбольного клуба "Козанспор" в салоне самолета, который отправлялся на Измир.

Об этом сообщает Sabah. Инцидент произошел уже перед самой посадкой самолета. Три пассажира предъявили претензии менеджеру Козанспора за то, что тот снял маску.

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Словесная перепалка переросла в драку между футболистами и тремя мужчинами, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения.

Бортпроводники безуспешно пытались разнять участников конфликта, но сделать это им так и не удалось. После посадки самолета в аэропорту Аданы полиция задержала дебоширов.

Видео драки: