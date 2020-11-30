Футболист сборной Сенегала, который забивал Франции на ЧМ, внезапно умер в 42 года
Легендарный игрок национальной сборной Сенегала, "Фулхэма", "Портсмута" и других команд Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет.
По информации Goal, бывший футболист длительное время боролся с неназванной болезнью, но не сумел выиграть этот бой.
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Что известно о карьере Диопа
Диоп получил широкую известность, когда забил победный гол в ворота сборной Франции на чемпионате мира 2002 года, после чего французская команда проиграла сенегальцам со счетом 0:1 и в итоге вылетела из турнира. Сенегал добрался до 1/4 финала чемпионата мира. Всего за сборную Сенегала Диоп провел 63 матча, забил 11 голов.
Гол Диопа сборной Франции
Клубную карьеру Диоп начал в 1996 году в швейцарском "Ньовшатель Ксамакс". Затем сенегалец выступал за "Грассхопперс", после чего перешел во французский "Ланс".
Впоследствии Диоп играл в составе английских "Фулхэма", "Портсмута" и "Вест Хэма", а также греческого АЕК. Последним клубом Диопа стал "Бирмингем Сити", из которого он ушел в 2013 году.
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