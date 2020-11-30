Легендарный игрок национальной сборной Сенегала, "Фулхэма", "Портсмута" и других команд Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет.

По информации Goal, бывший футболист длительное время боролся с неназванной болезнью, но не сумел выиграть этот бой.

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Что известно о карьере Диопа

Диоп получил широкую известность, когда забил победный гол в ворота сборной Франции на чемпионате мира 2002 года, после чего французская команда проиграла сенегальцам со счетом 0:1 и в итоге вылетела из турнира. Сенегал добрался до 1/4 финала чемпионата мира. Всего за сборную Сенегала Диоп провел 63 матча, забил 11 голов.

Гол Диопа сборной Франции

Клубную карьеру Диоп начал в 1996 году в швейцарском "Ньовшатель Ксамакс". Затем сенегалец выступал за "Грассхопперс", после чего перешел во французский "Ланс".

Впоследствии Диоп играл в составе английских "Фулхэма", "Портсмута" и "Вест Хэма", а также греческого АЕК. Последним клубом Диопа стал "Бирмингем Сити", из которого он ушел в 2013 году.