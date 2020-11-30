У Туреччині п'яний пасажир накинувся з кулаками на гравців футбольного клубу "Козанспор" в салоні літака, який вирушав на Ізмір.

Про це повідомляє Sabah. Інцидент трапився вже перед самою посадкою літака. Три пасажири пред'явили претензії менеджеру Козанспора за те, що той зняв маску.

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Словесна перепалка переросла в бійку між футболістами і трьома чоловіками, один з яких перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Бортпровідники безуспішно намагалися розняти учасників конфлікту, але зробити це їм так і не вдалося. Після посадки літака в аеропорту Адани поліція затримала дебоширів.

Відео бійки