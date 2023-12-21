Массовая драка и 5 удалений: в Турции снова разгорелся скандал на футбольном поле - видео

В среду, 20 декабря, прошли очередные матчи чемпионата Турции. В одном из них, в третьем по силе дивизионе, Бурсаспор на своем поле принимал Диярбакирспор.

Это был первый поединок для команд после возобновления соревнований, которые были приостановленны из-за избиения арбитра президентом Анкарагюджю. Игра закончилась со счетом 0:2, но запомнилась она не красивой игрой на поле, а очередным скандалом, сообщает 24 Канал.

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В чемпионате Турции матч закончился массовой дракой

Казалось бы, что после инцидента и наказания, которое получил Фарук Коджа, турецкий футбол должен стать более дисциплинированным, но нет. Уже на следующий день после возобновления турнира весь мир снова обсуждает скандал в Турции.

Поединок между Бурсаспором и Диярбакирспором проходил в ожесточенной борьбе, в которой игроки не жалели друг друга. Страсти закипели после того, как автор второго гола отпраздновал взятие ворот возле болельщиков хозяев на 82-й минуте матча.

После того команды были заведены по максимуму и почти доиграли встречу, но в компенсированное время все же эмоции взяли верх. Началась потасовка, участие в которой принимали не только футболисты обеих команд, но и технический персонал, как итог, главный арбитр матча показал 5 красных карточек.

Смотрите видео потасовки в матче Бурсаспор – Диярбакирспор

Стоит отметить, что потасовка продолжилась и в подтрибунном помещении и закончилась только после вмешательства полиции.

Видео драки на матче в Турции

. После этого матча Бурсаспор остался на предпоследнем месте в турнирной таблице, а Диярбакирспор смог подняться на седьмую строчку.