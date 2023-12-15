Президент хозяев был недоволен судейством и выбежал на футбольное поле, где ударил главного арбитра поединка по лицу. Судья сразу упал на газон, а находившиеся рядом люди начали добивать того ногами.

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Агрессор получил наказание

Владелец турецкого Анкарагюджю Фарук Коджа после ужасных своих действий пытался оправдаться и заявлял, что не хотел избивать арбитра, а намеревался словесно отреагировать. Однако его доводы не помогли избежать наказания.

Дисциплинарный комитет профессионального футбола Турции огласил свой вердикт. Он пожизненно дисквалифицировал президента Анкарагюджю. который больше не сможет заниматься футбольной деятельностью. Фарук Коджа получил пятилетний бан, а согласно турецкому регламенту, если разовая дисквалификация превышает срок в три года, то она автоматически становится пожизненной.

Отдельное наказание получил и сам клуб Анкарагюджю. Он был наказан штрафом в 2 миллиона турецких лир и проведением пяти ближайших домашних матчей без зрителей.

Напомним, что после инцидента с избиением арбитра все соревнования по футболу в Турции были приостановлены. Тамошняя федерация футбола заявила, что они возобновятся с 19 декабря.

Справка. В настоящее время Анкарагюджю занимает 11 место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Свой следующий матч команда сыграет 21 декабря на своем поле против Хатайспора.