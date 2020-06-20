В Турции в экс-футболиста "Челси" бросили бутылкой во время матча без зрителей: фото
Во время матча чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Анкарагюджю" в нападающего стамбульского клуба Демба Ба бросили бутылку, хотя игра проходила без зрителей.
Бутылка с водой была брошена в 35-летнего форварда гостей, когда тот после замены находился на скамейке запасных. Предмет попал в ногу Ба, сообщает Milliyet.
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Главный тренер гостей Окан Бурук отметил, что здоровью его подопечного ничего не угрожает, но при этом выразил сожаление, что подобное произошло на матче без зрителей.
Что известно о Демба Ба
Демба Ба до переезда в Турцию успел поиграть в чемпионате Англии, где выступал за "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Челси".
"Башакшехир" выиграл со счетом 2:1. Команда лидирует в турнирной таблице после 28 игр, но "Трабзонспор" имеет игру в запасе и в случае победы наберет столько же очков.