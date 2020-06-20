Экс-тренер "Волыни" Виталий Кварцяный признался, что иногда приходилось применять физическую силу к футболистам своего клуба.

Виталий Кварцяный в программе "Вацко LIVE" рассказал о конфликте с игроками своего клуба после одного из матчей в УПЛ. Экс-коуч лучан признался, что ударил одного из футболистов бутылкой.

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"Эта ситуация была в 2011 или 2012 году. Мы хорошо начали чемпионат и где-то после 6-7 туров шли неплохо. Играли в Одессе с "Черноморцем". Если бы выиграли, то выходили, кажется, на 4-5 место. На обратном пути сели в самолет, летели в Ровно. Да, тогда еще летали – инвесторы поддерживали. Слышу шум в хвосте самолета, 42 человека тогда в нем было. Я пошел к ним, вижу – бутылка виски, пиво. Говорю: "Что здесь? Если бы вы выиграли, я бы сделал вид, что не вижу. Но вы не выиграли, играли ужасно. Вот это уберите, чтобы ничего не было". Говорят: "Все-все, хорошо", – сказал Кварцяный.

Лететь недолго было, полтора-два часа. Опять шум-гам. Уже почти посадка. Подхожу снова, там уже людей восемь у них. Стал посередине. Не хочу называть игроков. Не удержался, взял бутылку и ударил. Договаривались же, что вы делаете? Ну, вот так было. Но потом все нормально, мы с ними созваниваемся, дружим. И с первым, и со вторым, и с третьим в нормальных отношениях. Но ошибка была их.

Виталий Кварцяный в "Волыни"

Кварцяный тренировал "Волынь" с 1994-го по 1996-й, 2000-го по 2012-й и с 2013-го по 2017 годы.

Именно в сезоне 2011/12 "Волынь" заняла девятое место в турнирной таблице УПЛ. В декабре 2011 года Кварцяный был отправлен в отставку с поста главного тренера. На этом посту его сменил Анатолий Демьяненко.