У Туреччині в ексфутболіста "Челсі" кинули пляшкою під час матчу без глядачів: фото
Під час матчу чемпіонату Туреччини між "Бешикташем" і "Анкарагюджю" в нападника стамбульського клубу Демба Ба жбурнули пляшку, хоча гра проходила без глядачів.
Пляшка з водою була кинута в 35-річного форварда гостей, коли той після заміни перебував на лаві запасних. Предмет потрапив в ногу Ба, повідомляє Milliyet.
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Головний тренер гостей Окан Бурук зазначив, що здоров'ю його підопічного ніщо не загрожує, але при цьому висловив жаль, що подібне сталося в матчі без глядачів.
Що відомо про Демба Ба
Демба Ба до переїзду в Туреччину встиг пограти в чемпіонаті Англії, де виступав за "Вест Хем", "Ньюкасл" і "Челсі".
"Башакшехір" виграв з рахунком 2:1. Команда лідирує в турнірній таблиці після 28 ігор, але "Трабзонспор" має гру в запасі і в разі перемоги набере стільки ж очок.