Капитан Сивасспора Хакан Арслан был удален в матче чемпионата Турции с Бешикташем (0:3) за несогласие с решением судьи.

Бешикташ забил Сивасспору уже на 18-й минуте, но рефери не заметил, что перед этим мяч вышел за боковую линию, пишет 24 канал.

Смотрите также Зозуля поборол COVID-19

Арслан посчитал гол зачисленным неправильно – по его мнению, во время атаки мяч ушел за пределы поля. После окончания первого тайма футболист решил доказать судье Арди Кардешлеру его неправоту, показав повтор момента на телефоне. За это Арслан получил первую желтую карточку.

Решение арбитра возмутило игрока, из-за чего Арслан бросил телефон на землю. За это он получил второе предупреждение и был удален.

В итоге, Сивасспор разгромно уступил Бешикташу (0:3).

Видео курьезного эпизода

Devre arasında taç pozisyonunu telefondan hakeme gösteren Hakan Arslan, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Tüm videolar için • @goalforza pic.twitter.com/PgUwVDHAPK — @goalforza 'yı takip ediniz. (@canligoltv6) December 28, 2020

Похожая ситуация с Милевским

Интересно, что ранее попыткой показать судьи повтор с телефона прославился Артем Милевский, когда играл за Динамо-Брест. Его, правда, арбитр тогда не удалил, но постфактум пришлось заплатить 310 долларов штрафа.