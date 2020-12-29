Капітан Сівасспора Хакан Арслан був вилучений у матчі чемпіонату Туреччини з Бешикташем (0:3) за незгоду з рішенням судді.

Бешикташ забив Сівасспору вже на 18-й хвилині, але рефері не помітив, що перед цим м'яч вийшов за бокову лінію, пише 24 канал.

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Арслан порахував гол зарахованим неправильно – на його думку, під час атаки м'яч пішов за межі поля. Після закінчення першого тайму футболіст вирішив довести судді Арді Кардешлеру його неправоту, показавши повтор моменту на телефоні. За це Арслан здобув першу жовту картку.

Рішення арбітра обурило гравця, через що Арслан кинув телефон на землю. За це він отримав друге попередження і був видалений.

У підсумку, Сівасспор розгромно поступився Бешикташу (0:3).

Відео курйозного епізоду

Devre arasında taç pozisyonunu telefondan hakeme gösteren Hakan Arslan, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Tüm videolar için • @goalforza pic.twitter.com/PgUwVDHAPK — @goalforza 'yı takip ediniz. (@canligoltv6) December 28, 2020

Схожа ситуація з Мілевським

Цікаво, що раніше спробою показати судді повтор з телефону прославився Артем Мілевський, коли грав за Динамо-Брест. Його, правда, арбітр тоді не видалив, але постфактум довелося заплатити 310 доларів штрафу.