Грандіозний завал з велосипедистів стався на першому етапі Брест – Ландерно, коли до фінішу залишалося 45 кілометрів (загальна протяжність першого етапу – 197,8 кілометра).

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Один з вболівальників з плакатом необачно наблизився до траси. Група велосипедистів, яка їхала, не змогла уникнути зіткнення. Першим зіткнувся та впав німець Тоні Мартін. А за ним почали падати й інші велосипедисти.

Та найбільше постраждали словенець Прімож Рогліч і бельгієць Ваут Ван Арт з команди Jumbo-Visma, які одними з перших потрапили в завал.

Всім постраждалим оперативно було надано медичну допомогу і гонка відновилася.