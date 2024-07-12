Французские гонщики находились в отеле в Сен-Жан-де-Бла. Ночью грабители похитили из машины 11 велосипедов. По подсчетам команда понесла убытки в размере 150 тысяч евро.

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Какие велосипеды похитили

У каждого участника команды в наличии по три велосипеда. Злоумышленники украли как запасные, так и те, что уже использовались на гонках "большой петли".

Никто не слышал, как воры залезли в грузовик и открыли боковые двери и вывезли 11 велосипедов. Один из участников рассказал о краже.

Мне повезло - они украли мой третий, запасной велосипед. Но механикам все равно пришлось готовить новые велосипеды на сегодняшний этап - утром установили три. Это было нелегко,

– заявил Крас.

В одном из отелей с командой проживали другие участник турнира. На удивление они не пострадали от действий грабителей.

К слову. TotalEnergies на 23 месте в мировом рейтинге среди велошоссейных команд.

На Тур де Франс-2024 команда уже имеет одну победу, которую получил Антони Тюржис. Это первая победа француза на уровне шоссейных Грандтурниров. Также это четвертая победа TotalEnergies в сезоне 2024 года.