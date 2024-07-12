Французькі гонщики перебували в готелі в Сен-Жан-де-Бла. Уночі грабіжники викрали з машини 11 велосипедів. За підрахунком команда понесла збитки у розмірі 150 тисяч євро.

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Які велосипеди викрали

У кожного учасника команди в наявності по три велосипеди. Зловмисники вкрали як запасні, так і ті, що вже використовувались на перегонах "великої петлі".

Ніхто не чув, як крадії залізли у вантажівку та відкрили бокові двері і вивезли 11 велосипедів. Один з учасників розповів про крадіжку.

Мені пощастило — вони вкрали мій третій, запасний велосипед. Але механікам все одно довелося готувати нові велосипеди на сьогоднішній етап — зранку встановили три. Це було нелегко,

– заявив Крас.

В одному з готелів з командою проживали інші учасник турніру. На диво вони не постраждали від дій грабіжників.

До слова. TotalEnergies на 23 місці в світовому рейтингу серед велошосейних команд.

На Тур де Франс-2024 команда вже має одну перемогу, яку здобув Антоні Тюржіс. Це перша перемога француза на рівні шосейних Грандтурнірів. Також це четверта перемога TotalEnergies в сезоні 2024 року.