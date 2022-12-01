Французские телетрансляторы досрочно закончили прямую трансляцию матча при счете 1:1. Зрители не смогли увидеть момент с отмененным голом Антуана Гризманна из-за офсайда, забитого уже в компенсированное до поединка время.

Франция обжалует в ФИФА отмененный гол Гризманна в ворота Туниса на ЧМ-2022

Решили не портить нервы французов

Большинство фанатов, следивших за трансляцией на телеканале TF1, могли подумать, что их любимая команда расписала мировую и завоевала еще одно очко в копилку по итогам группового раунда ЧМ-2022.

Однако главный судья матча "украл" один балл у французов и отменил гол нападающего "синих". В итоге – 1:0, минимальная победа Туниса.

После поединка Федерация футбола Франции выступила с заявлением об обжаловании незачтенного гола Гризманна. В течение 24 часов после финального свистка французы подадут жалобу в ФИФА.

Даже поражение от Туниса не помешало подопечным Дидье Дешама пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Французы гарантировали себе выход в 1/8 финала по итогам двух туров группового раунда. Действующие чемпионы мира стартовали разгромной победой над Австралией 4:1, а уже в следующем матче "синие" обыграли 2:1 Данию.