Французькі телетранслятори достроково закінчили пряму трансляцію матчу за рахунку 1:1. Глядачі не змогли побачити момент із скасованим голом Антуана Грізманна через офсайд, який був забитий вже у компенсований до поєдинку час.

До теми Франція оскаржить у ФІФА скасований гол Грізманна у ворота Тунісу на ЧС-2022

Вирішили не псувати нерви французів

Більшість фанатів, які стежили за трансляцією на телеканалі TF1, могли подумати, що їх улюблена команда розписала мирову та здобула ще одне очко у скарбничку за підсумками групового раунду ЧС-2022.

Однак головний суддя матчу "вкрав" один бал у французів та скасував гол нападника "синіх". У підсумку – 1:0, мінімальна перемога Тунісу.

Після поєдинку Федерація футболу Франції виступила із заявою про оскарження незарахованого голу Грізманна. Протягом 24 годин після фінального свистка французи подадуть скаргу до ФІФА.

Навіть поразка від Тунісу не завадила підопічним Дідьє Дешама пробитись у плей-офф ЧС-2022. Французи гарантували собі вихід в 1/8 фіналу ще за підсумками двох турів групового раунду. Чинні чемпіони світу стартували розгромною перемогою над Австралією 4:1, а вже у наступному матчі "сині" переграли 2:1 Данію.