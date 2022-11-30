Сборные Польши и Аргентины не слишком удачно стартовали на ЧМ-2022. Аргентинцы создали чуть ли не главную сенсацию турнира, в первом же матче уступив Саудовской Аравии. Правда, после этого обыграли Мексику.

Польша не сумела победить Мексику, хотя имела возможность отличиться с пенальти. В то же время одолела Саудовскую Аравию, и в этот раз уже в ворота "кадры" не забили пенальти.

Достойно внимания Польша или Аргентина: кто станет неудачником группы C и не выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Поэтому перед последним туром Польша занимает первое место, имея четыре очка. По три очка в активе Аргентины и Саудовской Аравии. Мексика же – на последнем месте с одним баллом.

Следовательно, победитель матча Польша – Аргентина гарантированно выйдет в 1/8 финала. Если это будет Польша, команда выйдет с первого места. В случае победы Аргентины, она тоже может надеяться на первое место в группе (это при условии, что Саудовская Аравия не выиграет у Мексики с лучшей разницей в три гола или больше, чем это сделает "альбиселесте").

Хотя Польша и Аргентина могут оба выйти в плей-офф. Это произойдет в случае, если матч между ним закончится вничью, а Саудовская Аравия в параллельном матче не победит Мексику, но и не проиграет с разницей в четыре или более гола. Или, если Аргентина минимально победит Польшу, а Мексика с таким же счетом – Саудовскую Аравию. Тогда Польша будет выше в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.

Матч Польша – Аргентина начнется в 21.00. Трансляция матча будет доступна в эфире местных телеканалов "Суспильного", а также на сайте "Суспильне Спорт". Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Аргентина для тех, кто не сможет наблюдать за перипетиями на поле вживую.

Польша – Аргентина онлайн