Марсель улетел домой без Малиновского: почему украинец опоздал на самолет

В воскресенье, 19 февраля, Марсель сыграл выездной матч против Тулузы. "Провансальцы" одержали волевую победу 2:3 и продолжают борьбу с ПСЖ за чемпионство Лиги 1.

После поединка команда Игоря Тудора возвращалась домой, но без Руслана Малиновского. Все потому, что украинец вместе с Сеадом Колашинацом и Эриком Байи отправились на прохождение допинг-теста. Если два последних успели на рейс, то Малиновского задержали на процедуре.

К теме В погоне за ПСЖ: Малиновский выходом на замену перевернул игру Марселя – видеообзор матча

Причина такого инцидента

Руслану пришлось возвращаться из Тулузы в Марсель в одиночестве. Поэтому Малиновский всю ночь после выездного матча провел в автомобиле, которым возвращался домой. Расстояние между двумя французскими городами составляет около 404 километров, а автомобилем на дорогу нужно потратить в среднем 4 часа.

Из-за этого инцидента полузащитник сборной Украины получил дополнительный выходной от главного тренера "провансальцев", чтобы отдохнуть от сложной дороги.

Малиновский играет в Марселе на правах аренды, но в соглашении есть опция обязательного выкупа контракта футболиста. За новую команду успел сыграть 9 матчей, в которых забил 2 гола.

Напомним, что благодаря победе над Тулузой команда Тудора не выпала из борьбы за чемпионство Лиги 1. Отставание от лидера сезона ПСЖ составляет 5 баллов – 57 против 52 очков у Марселя.

Уже 26 февраля клуб украинца сыграет один из ключевых матчей в золотых медалях французского первенства. "Провансальцы" примут дома ПСЖ в рамках 25-го тура Лиги 1. Победа подопечных Тудора в этом поединке может сократить отставание Марселя от лидера сезона до двух пунктов.