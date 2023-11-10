Тулуза – Ливерпуль 3:2

Голы: Деннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 76 – Кассерес, 74 (авт.), Диогу Жота, 89

Ливерпуль выиграл три предыдущих матча в Лиге Европы. В том числе и против Тулузы дома, разгромив соперника со счётом 5:1. Не исключено, что на легкую победу "мерсисайдцы" надеялись и в этом матче, оставив в запасе нескольких лидеров команды. Среди них выделяется отсутствие Салаха, которого в старте сменил 17-летний Доук. А также выход с первых минут центрального защитника Квансы, даже не всегда попадающего в заявку команды на матчи АПЛ.

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Тулуза до этого матча имела серию из пяти подряд игр без побед – две ничьи и три поражения. В матче против Ливерпуля она прервалась.

Хотя Ливерпуль начал этот матч довольно мощно, и уже на четвертой минуте мог выходить вперед. Но хозяев поля спасла перекладина после удара Гомеса. Старался и юный Доук, но и его попытки были неудачны.

А вот к голу в ворота Ливерпуля привела ошибка. Цимикас неловко пытался "переложить" мяч под другую ногу, его отобрал Деннум и реализовал выход на ворота соперника.

Второй тайм начался с замены в составе Ливерпуля, когда на поле вышли Салах, Александер-Арнольд и Собослай. А также из гола в ворота английского клуба. И если первое взятие ворот от Даллинги арбитр не засчитал, зафиксировав нарушение правил, то уже вторая попытка нидерландского нападающего не дала оснований для отмены.

Вскоре счет мог стать разгромным, но Деннум оказался в офсайде, когда отправлял мяч в ворота соперника.

Гол Ливерпуля показался несколько неожиданным. И неловким. После навеса Гомеса Салах вел борьбу сразу против двух защитников за мяч. Но до него не дотянулся, потому что от Кассереса тот влетел под самую штангу в ворота.

Но через две минуты третий гол влетел в ворота Ливерпуля. Здесь следует отметить провал обороны команды, когда Мегри получил возможность для удара.

Концовка матча показалась довольно напряженной. Ведь поражение явно не входило в планы Ливерпуля. Они бросили все силы в атаку, и один гол все-таки отквитали. Отличился вышедший на замену Диогу Жота.

А на седьмой компенсированной минуте гостям удалось еще раз забить гол. Его автором стал Кванса. Но после споров на поле, арбитр решил пересмотреть видеоповтор. И не засчитал взятие ворот, ведь во время атаки Макаллистер подыграл себе рукой.

В итоге Ливерпуль проиграл и упустил возможность досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. А Тулуза поднялась на второе место в группе.

Видеообзор матча Тулуза – Ливерпуль