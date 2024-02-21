Наполи – Барселона – 1:1

Гол: Осимхен, 75 – Левандовский, 60

Первый поединок между итальянским Наполи и каталонской Барселоной хоть и не решал глобально судьбу путевки в четвертьфинал, однако вполне мог стать определяющим в противостоянии этих двух клубов.

Читайте также Парад нереализованных моментов: Интер дожал Атлетико благодаря голу Арнаутовича – видео

Барселона впервые за три года забила в плей-офф Лиги чемпионов

Первый тайм завершился без забитых мячей, а после перерыва Барселона все же открыла счет. На 60-й минуте Педри нашел Роберта Левандовского между защитниками Наполи, а польский нападающий качнул Жезуса и расстрелял Мерета.

Видео гола Левандовского

Впрочем, уже через 15 минут Наполи восстановил статус-кво. Мартинес проиграл борьбу один в один против Осимхена и нигерийский форвард с паса Ангисса прошил тер Штегена. В итоге – ничья 1:1.

Видео гола Осимхена

Интересно. Барселона, которая предыдущие два сезона не выходила из группы Лиги чемпионов, забила первый за 1078 дней гол в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира. В последний раз каталонцы отмечались в марте 2021 года в воротах ПСЖ.

Ответный матч между Барселоной и Наполи состоится на "Камп Ноу" 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.