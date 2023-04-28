Терпение лопнуло: разъяренный Тухель на эмоциях сломал стойку на тренировке Баварии – фото

Проблемы в мюнхенской Баварии с каждым днем становятся серьезнее. В этот раз нервы не выдержали у главного тренера команды Томаса Тухеля.

Немецкому наставнику не понравилось, как его подопечные играли на малом ромбовидном поле. Томас Тухель несколько раз указывал команде на ошибки.

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Клубный инвентарь стал жертвой эмоции

Однако от столь негативных эмоций Тухеля пострадал клубный инвентарь. Тренер Баварии взял в руки стойку, которую обегают футболисты во время выполнения упражнений, которую попытался сломать о колено. Но на эмоциях Тухеля удалось только надломить палку.



Томас Тухель ломает клубный инвентарь Баварии / Фото Bild

За тренировочным процессом команды наблюдал и генеральный директор Баварии Оливер Кан, которому тоже не понравилось отношение команды к работе на поле. Кан увидел ситуацию, когда Тухель попытался вылить свои эмоции в стойку и направился в свой офис.

Как видим, атмосфера в Баварии царит далеко не самая лучшая после увольнения Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера, которое состоялось 24 марта 2023 года. На следующий день Баварию возглавил Томас Тухель, подписавший контракт сроком до конца июня 2025 года.

Во главе команды немецкий наставник провел уже 7 поединков, в которых его подопечные побеждали только в двух случаях при 3-х поражениях. Еще 2 встречи заканчивались мировыми.

В последний раз мюнхенский клуб побеждал 8 апреля в выездном матче против Фрайбурга (0:1). После чего Бавария с Тухелем вылетела от МанСити из Лиги чемпионов.

В Бундеслиге ситуация тоже не чемпионская. Бавария опустилась на второе место после поражения в чемпионате от Майнца 3:1. Теперь Боруссия Дортмунд опережает мюнхенцев на один балл.

Такая ситуация может поколебать тренерское кресло под Тухелем. Томас может быть уволен с должности, если Бавария не выиграет Бундеслигу в текущем сезоне-2022/2023.

Зато авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 49-летний немецкий наставник сохранит свое место при любом исходе сезона.