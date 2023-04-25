Боссы мюнхенского клуба готовы указать "на двери" 49-летнему немецкому наставнику Томасу Тухелю. Но увольнение состоится только при одном условии – Бавария не выиграет Бундеслигу.
Интересно Похоже, тренер Баварии нашел две причины вылета из Лиги чемпионов.
Тухель теряет доверие
Кредит доверия руководства мюнхенского клуба в Тухель постепенно уменьшается из-за провальных выступлений команды.
Мюнхенцы опустились на второе место в турнирной таблице немецкого первенства, пропустив мимо себя дортмундскую Боруссию. Преимущество "шмелей" после 29 туров составляет лишь один балл - 60 против 59 в Баварии. И это за 5 туров до окончания сезона-2022/2023. Очного противостояния между Баварией и Боруссией Дортмунд уже в этом сезоне не будет.
Зато авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Тухель сохранит свое место при любом исходе сезона.
Провал Томаса Тухеля во главе Баварии
- 25 марта 2023 года Бавария объявила о назначении Томаса Тухеля на должность нового главного тренера. Немец стал преемником Юлиана Нагельсманна, отказавшегося возглавлять Челси.
- Однако такие изменения привели к еще большему краху мюнхенцев.
- Во главе мюнхенского коллектива Тухель провел уже 7 матчей, в которых его команда одержала всего 2 победы при 3-х поражениях. Еще 2 поединка закончились мировыми.
- Бавария вылетела из Лиги чемпионов от МанСити, поэтому претендует только на трофей Бундеслиги.
- Контракт Тухеля с германским грандом рассчитан до конца июня 2025 года.