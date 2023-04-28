Німецькому наставнику не сподобалась, як його підопічні грали на малому ромбоподібному полі. Томас Тухель декілька разів вказував команді на помилки.

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Клубний інвентар став жертвою емоції

Однак від таких негативних емоцій Тухеля постраждав клубний інвентар. Тренер Баварії взяв до рук стійку, яку оббігають футболісти під час виконання вправ, яку спробував зламати об коліно. Але на емоціях Тухелю вдалось лише надламати палицю.



Томас Тухель ламає клубний інвентар Баварії / Фото Bild

За тренувальним процесом команди спостерігав і генеральний директор Баварії Олівер Кан, якому теж не сподобалось ставлення команди до роботи на полі. Кан побачив ситуацію, коли Тухель спробував вилити свої емоції у стійку, та попрямував у свій офіс.

Як бачимо, що атмосфера у Баварії панує далеко не найкраща після звільнення Юліана Нагельсманна з посади головного тренера, яке відбулось 24 березня 2023 року. Наступного дня Баварію очолив Томас Тухель, який підписав контракт терміном до кінця червня 2025 року.

На чолі команди німецький наставник провів вже 7 поєдинків, у яких його підопічні перемагали лише у двох випадках при 3-х поразках. Ще 2 зустрічі закінчувались мировими.

Востаннє мюнхенський клуб перемагав 8 квітня у виїзному матчі проти Фрайбурга (0:1). Після чого Баварія із Тухелем вилетіла від МанСіті із Ліги чемпіонів.

У Бундеслізі ситуація теж не чемпіонська. Баварія опустилась на друге місце після поразки у чемпіонаті від Майнца 3:1. Тепер Боруссія Дортмунд випереджає мюнхенців на один бал.

Така ситуація може похитнути тренерське крісло під Тухелем. Томас може буде звільнений з посади, якщо Баварія не виграє Бундеслігу у поточному сезоні-2022/2023.

Натомість авторитетний інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що 49-річний німецький наставник збереже своє місце при будь-якому результаті сезону.