Немецкому наставнику не понравилось, как его подопечные играли на малом ромбовидном поле. Томас Тухель несколько раз указывал команде на ошибки.
К теме Провал на провале: Бавария может уволить Тухеля при одном условии
Клубный инвентарь стал жертвой эмоции
Однако от столь негативных эмоций Тухеля пострадал клубный инвентарь. Тренер Баварии взял в руки стойку, которую обегают футболисты во время выполнения упражнений, которую попытался сломать о колено. Но на эмоциях Тухеля удалось только надломить палку.
Томас Тухель ломает клубный инвентарь Баварии / Фото Bild
За тренировочным процессом команды наблюдал и генеральный директор Баварии Оливер Кан, которому тоже не понравилось отношение команды к работе на поле. Кан увидел ситуацию, когда Тухель попытался вылить свои эмоции в стойку и направился в свой офис.
- Как видим, атмосфера в Баварии царит далеко не самая лучшая после увольнения Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера, которое состоялось 24 марта 2023 года. На следующий день Баварию возглавил Томас Тухель, подписавший контракт сроком до конца июня 2025 года.
- Во главе команды немецкий наставник провел уже 7 поединков, в которых его подопечные побеждали только в двух случаях при 3-х поражениях. Еще 2 встречи заканчивались мировыми.
- В последний раз мюнхенский клуб побеждал 8 апреля в выездном матче против Фрайбурга (0:1). После чего Бавария с Тухелем вылетела от МанСити из Лиги чемпионов.
В Бундеслиге ситуация тоже не чемпионская. Бавария опустилась на второе место после поражения в чемпионате от Майнца 3:1. Теперь Боруссия Дортмунд опережает мюнхенцев на один балл.
Такая ситуация может поколебать тренерское кресло под Тухелем. Томас может быть уволен с должности, если Бавария не выиграет Бундеслигу в текущем сезоне-2022/2023.
Зато авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 49-летний немецкий наставник сохранит свое место при любом исходе сезона.