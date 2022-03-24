"Это будет тяжело"

Матч Шотландия – Украина должен был состояться 24 марта, но из-за полномасштабного вторжения России ФИФА перенесла его на июнь.

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Тренер шотландцев несколько сомневается, что поединок состоится в июне. Он считает, что в таких условиях украинцам будет не просто играть.

Если вы спросите меня, состоится ли эта встреча в июне, то я отвечу, что это будет тяжело. Если говорить честно о нынешней ситуации, то трудно представить подобное.

– сказал наставник сборной Шотландии.

"Это же не просто матч. Они должны собраться, провести тренировочный сбор, чтобы подготовиться к такой важной игре. Андрей Шевченко, которого я знаю еще с Челси, очень хорошо рассказал об этой ситуации и сказал, что они хотели бы победитель определился на футбольное поле.

Но учитывая сложившуюся ситуацию, я думаю, что им нужно дать как можно больше времени, чтобы попытаться сделать этот матч возможным", – отметил специалист.

"Мы надеемся и молимся, чтобы ситуация улучшилась"

Наши соперники надеются, что ситуация в ближайшее время улучшиться, и украинцы смогут достойно выступить.

"Это просто ужасная ситуация. Чем раньше мы узнаем, что будем играть против Украины в Шотландии, тем лучше, потому что это будет означать, что война закончилась. Тогда все мы попытаемся двигаться вперед".

Мы надеемся и молимся, чтобы ситуация улучшилась, чтобы матч прошел. Но мы должны руководствоваться правилами ФИФА и УЕФА и, прежде всего, ситуацией в Украине", – добавил Кларк.