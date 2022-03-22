"Сейчас о футболе никто и не думает"

Ярмоленко уверяет, что сейчас тяжело думать о футболе и последующих матчах. Он уверен, что в матче против сборной Шотландии все игроки продемонстрируют свой максимум.

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"Сейчас тяжело думать о футболе. Если этот матч будет – как мы можем выйти на поле и не отдать всех сил, глядя на то, как борются наши люди? Конечно, нужно тренироваться.

Но нам 100% будет тяжело, потому что многие ребята сидят в Украине, не тренируются. Кто-то держит автомат в руках, кто-то развозит еду. Сейчас о футболе никто не думает. Но когда будет эта игра, сколько будет сил – все мы отдадим", – сказал футболист.

"Кто будет сильнее – тот и достоин ехать на ЧМ"

24 марта сборная Украины должна сыграть в стыковом матче плей-офф против команды Шотландии. Однако из-за войны этого матча перенесли на июнь.

Ранее в СМИ была информация, что ФИФА рассматривает вариант с предоставлением прямой путевки на чемпионат мира-2022 сборной Украины. Ярмоленко прокомментировал данную новость.

Читал где-то, что нам хотят подарить путевку на ЧМ. Полагаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там. Помогите нам остановить войну, закройте небо, а мы решим на футбольном поле. Кто будет сильнее – тот и достоин ехать на ЧМ,

– подчеркнул Ярмоленко.