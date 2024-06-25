Слишком много ошибок: вратарь сборной Украины получил неприятный вердикт относительно своего потенциала

Сезон-2023/2024 стал дебютным для Анатолия Трубина за пределами УПЛ. Он выступал за Бенфику, с которой не смог завоевать ни одного трофея.

Несмотря на неровную кампанию "орлов", сам украинский голкипер имел хорошую прессу в Португалии. Он был безоговорочным игроком основного состава и заинтересовал ряд европейских клубов, в частности, речь шла о Манчестер Сити и Интере.

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Неутешительный прогноз для Трубина

Однако не все оценивают выступления Анатолия Трубина положительно. Португальский аналитик и тренер вратарей Роберто Ривелино подвел итоги первого сезона украинца в Бенфике, заявив, что он был слишком нестабильным:

Это был очень неровный сезон для Трубина. Он допустил много результативных ошибок, и, хотя я предвидел это, я не ожидал, что их будет так много. Это вратарь, который может улучшиться, а именно, быть более образованным, не пытаться доказать то, кем он не является.

Специалист также поставил под сомнение возможность успешного трансфера Трубина в более сильный чемпионат в будущем и не исключает, что он даже может потерять место в основном составе "орлов".

"Бенфика могла бы удержать его на пять или шесть лет. Я не вижу, чтобы он мог играть в других топовых лигах, но это вратарь, которого было бы выгодно оставить в клубе. Теперь нам придется увидеть, что они смогут построить вокруг него, возможно, привлечь кого-то, кто сможет конкурировать с ним, или занять его место в старте следующего года", – сказал Ривелино.

. В сезоне-2023/2024 Анатолий Трубин провел 48 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 47 голов и 17 раз оставлял свои ворота "сухими".

Напомним, что контракт голкипера с "орлами" рассчитан до 30 июня 2028 года. Он перебрался в Бенфику из Шахтера в августе 2023 года за 10 миллионов. Также "горняки" могут получить дополнительные средства в виде бонусов и процента от следующей продажи.