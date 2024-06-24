Центральный защитник английского Борнмута и национальной сборной Украины Илья Забарный может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В его трансфере заинтересован Пари Сен-Жермен.

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ПСЖ рассматривает трансфер Забарного

Парижане – одни из тех, кто хочет узнать условия трансфера футболиста и готов попытаться подписать его после завершения Евро-2024.

Борнмут хочет сохранить игрока, который перешел к ним в январе 2023 года из Динамо. Насколько это желание сильное, вероятно, станет известно в ближайшие недели, потому что ожидаются трансферные предложения по Илье от команд со всей Европы.

Забарный полностью отыграл два стартовых матча сборной Украины на Евро – 0:3 с Румынией и 2:1 со Словакией. В сезоне 2023/24 Илья принял участие в 42 матчах Борнмута и забил 1 гол.

Напомним, недавно ПСЖ приобрел скандального российского голкипера Матвея Сафонова за 20 миллионов евро. Из-за этого факта Забарного вряд ли заинтересует вариант перехода в ПСЖ.