Попри нерівну кампанію "орлів", сам український голкіпер мав хорошу пресу в Португалії. Він був беззаперечним гравцем основного складу й зацікавив низку європейських клубів, зокрема, йшлося про Манчестер Сіті та Інтер.

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Невтішний прогноз для Трубіна

Проте не всі оцінюють виступи Анатолія Трубіна позитивно. Португальський аналітик і тренер воротарів Роберто Рівеліно підбив підсумки першого сезону українця в Бенфіці, заявивши, що він був занадто нестабільним:

Це був дуже нерівний сезон для Трубіна. Він припустився багато результативних помилок, і, хоча я передбачав це, я не очікував, що їх буде так багато. Це воротар, який може покращитися, а саме, бути більш освіченим, не намагатися довести те, ким він не є.

Спеціаліст також поставив під сумнів можливість успішного трансферу Трубіна в сильніший чемпіонат у майбутньому та не виключає, що він навіть може втратити місце в основному складі "орлів".

"Бенфіка могла б утримати його на п'ять або шість років. Я не бачу, щоб він міг грати в інших топових лігах, але це воротар, якого було б вигідно залишити у клубі. Тепер нам доведеться побачити, що вони зможуть побудувати навколо нього, можливо, залучити когось, хто зможе конкурувати з ним, або зайняти його місце у старті наступного року", – сказав Рівеліно.

До слова. У сезоні-2023/2024 Анатолій Трубін провів 48 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, у яких пропустив 47 голів та 17 разів залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що контракт голкіпера з "орлами" розрахований до 30 червня 2028 року. Він перебрався у Бенфіку з Шахтаря у серпні 2023 року за 10 мільйонів. Також "гірники" можуть отримати додаткові кошти у вигляді бонусів та відсотку від наступного продажу.