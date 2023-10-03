Голкипер "орлов" назвал фамилию футболиста донецкого клуба, который последующим покинет украинский футбол и пойдет на повышение. Анатолий Трубин прокомментировал возможный уход Георгий Судакова из Шахтера в будущем, которого СМИ активно сватают в Европу, а больше всего в туринский Ювентус.

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Трубин: Ему будет очень тяжело уйти из Шахтера

Представители "старой синьоры" уже наблюдали вживую за поединками Георгия в Лиге чемпионов и в составе сборной Украины. По мнению Трубина, Судакову будет очень тяжело уйти из украинского гранда.

Анатолий уверен, что "горняки" так легко не отпустят Георгия и захотят заработать на своей новой десятке, мечтающей поиграть в топ-лиге Европы.

Все говорят, что Судаков. Но ему будет очень тяжело уйти из Шахтера. Это, наверное, нужны какие-то космические деньги за него. Шахтер просто так его не отпустит,

– сказал Трубин.

Вратарь Бенфики заявил, что Шахтер отпустит Судакова в тот клуб, который сделает лучшее предложение "горнякам". Трубин предположил, что такая команда может найтись в Англии, но речь не шла о Челси, где играет Михаил Мудрик, и Эвертон Виталия Миколенко, который просто не потянет в финансовом плане трансфер Георгия.

Отметим, что Судаков продлил контракт с Шахтером до конца июня 2028 года.

За первую команду "горняков" Георгий провел уже 74 матча (12 голов и столько же результативных передач).

По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивают в 15 миллионов евро, но дончане точно захотят выручить в несколько раз больше.

Напомним, что Трубин перешел в Бенфику только в августе 2023-го, проведя за "орлов" уже 4 поединка (один "сухой").