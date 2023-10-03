Голкіпер "орлів" назвав прізвище футболіста донецького клубу, який наступним покине український футбол та піде на підвищення. Анатолій Трубін прокоментував можливий відхід Георгій Судакова із Шахтаря у майбутньому, якого ЗМІ активно сватають у Європу, а найбільше у туринський Ювентус.

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Трубін: Йому буде дуже важко піти з Шахтаря

Представники "старої синьйори" вже спостерігали наживо за поєдинками Георгія у Лізі чемпіонів та у складі збірної України. На думку Трубіна, Судакову буде дуже важко піти із українського гранда.

Анатолій впевнений, що "гірники" так легко не відпустять Георгія та захочуть заробити на своїй новій 10-ці, який мріє пограти у топ-лізі Європи.

Всі говорять, що Судаков. Але йому буде дуже важко піти з Шахтаря. Це, мабуть, потрібні якісь космічні гроші за нього. Шахтар просто так його не відпустить,

– сказав Трубін.

Воротар Бенфіки заявив, що Шахтар відпустить Судакова у той клуб, який зробить найкращу пропозицію "гірникам". Трубін припустив, що така команда може знайтись в Англії, але мова не йшла про Челсі, де грає Михайло Мудрик, та Евертон Віталія Миколенка, який просто не потягне у фінансовому плані трансфер Георгія.

Відзначимо, що Судаков продовжив контракт із Шахтарем до кінця червня 2028 року.

За першу команду "гірників" Георгій провів вже 74 матчі (12 голів та стільки ж результативних передач).

За даними Transfermarkt, вартість півзахисника оцінюють у 15 мільйонів євро, але донеччани точно захочуть виручити у декілька разів більше.

Нагадаємо, що Трубін перейшов у Бенфіку лише у серпні 2023-го, провівши за "орлів" вже 4 поєдинки (один "сухий").