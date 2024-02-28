"Создадим еще большую историю": Трубин сделал громкое заявление к 120-летию Бенфики

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поздравил свой клуб с юбилеем. Португальскому гранду исполнилось 120 лет.

Сегодня, 28 февраля, португальская Бенфика празднует 120 лет со дня основания клуба. Такое событие не стало заурядным для украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина.

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Трубин поздравил Бенфику со 120-летием

22-летний Трубин опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором сделал многообещающее заявление для болельщиков клуба.

"Бенфике исполняется 120 лет. Поздравляю, славная Бенфико. История клуба полна великих побед, исторических моментов и легенд.

Большая честь представлять этот клуб и быть частью его истории. Вместе создадим еще большую историю", – написал Трубин.

Недавно Бенфика прошла в 1/8 финала Лиги Европы. В стыковом раунде плей-офф чемпионы Португалии по сумме двух матчей одолели французскую Тулузу.

Это уже третий раз, когда Трубин достигает 1/8 финала Лиги Европы. В 2021 году он вылетел с Шахтером на этой стадии, потерпев поражение от Ромы, а в 2023-м – от Фейеноорда.