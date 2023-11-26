На 13-й минуте украинский голкипер совершил сейв. Трубин парировал сильный выстрел из пределов штрафной, пишет 24 Канал.

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Бенфика – Фомаликан 2:0

Голы: Риччиели, 72(а), Рафа Силва, 77

Удаление: Отавио, 74

На 29-й минуте украинец потянул удар с дальней дистанции в угол ворот, переведя мяч на угловой.

А еще через минуту украинец снова спас Бенфику. Мирко Топич получил мяч во вратарской, но голкипер лиссабонцев самоотверженно прыгнул под удар и отбил.

В матче все решили два поздних гола Бенфики. Сначала Риццели забил в свои ворота, а затем отличился Рафа Силва. Бенфика победила Фамаликан со счетом 2:0.

К слову. Для Анатолия Трубина это был двенадцатый матч за Бенфику. В пяти из них он не пропускал.

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