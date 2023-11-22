В августе 2023 Анатолий Трубин продолжил карьеру в Бенфике, подписав контракт до 30 июня 2028 года. 22-летний голкипер продолжил показывать уверенную игру в португальском чемпионате.

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Итальянцы упустили украинского голкипера

Хотя могло переезда Трубина в Португалию не произойти, если бы интерес итальянских клубов был более конкретным. Особенно миланского Интера, о котором в СМИ говорили больше всего. Однако все осталось на уровне слов в печати.

Тренер по физподготовке Шахтера Карло Николини удивлен, как клубы Серии А проиграли Бенфике в борьбе за вратаря сборной Украины. Ведь за спиной молодого, но уже опытного Трубина несколько сезонов выступлений в Лиге чемпионов и главной командой своей страны.

Также Анатолий достаточно хорошо владеет игрой ногами.

"Бенфика его подписывает за небольшие деньги и уже установила клаусулу более 100 миллионов. Возможно, игроков из восточной Европы не считают качественными, я не знаю. Но они демонстрируют уровень. Посмотрите на того же Хвичу Кварацкелию. Однако за хороших игроков нужно платить", – сказал Николине.