В августе 2023 Анатолий Трубин продолжил карьеру в Бенфике, подписав контракт до 30 июня 2028 года. 22-летний голкипер продолжил показывать уверенную игру в португальском чемпионате.
Читайте также Прекрасный шанс для Супряги: Динамо потеряло забивного форварда, – СМИ
Итальянцы упустили украинского голкипера
Хотя могло переезда Трубина в Португалию не произойти, если бы интерес итальянских клубов был более конкретным. Особенно миланского Интера, о котором в СМИ говорили больше всего. Однако все осталось на уровне слов в печати.
Тренер по физподготовке Шахтера Карло Николини удивлен, как клубы Серии А проиграли Бенфике в борьбе за вратаря сборной Украины. Ведь за спиной молодого, но уже опытного Трубина несколько сезонов выступлений в Лиге чемпионов и главной командой своей страны.
Также Анатолий достаточно хорошо владеет игрой ногами.
"Бенфика его подписывает за небольшие деньги и уже установила клаусулу более 100 миллионов. Возможно, игроков из восточной Европы не считают качественными, я не знаю. Но они демонстрируют уровень. Посмотрите на того же Хвичу Кварацкелию. Однако за хороших игроков нужно платить", – сказал Николине.
- Отметим, что почти со старта Трубин стал первым номером Бенфики, в футболке которой провел уже 12 поединков (4 были на ноль), в которых пропустил 11 мячей.
- Бенфика вместе с Трубиным лидирует в сезоне Примейра-лиги, набрав 28 баллов в 11 турах.