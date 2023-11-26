На 13-й хвилині український голкіпер здійснив сейв. Трубін парирував сильний постріл із меж штрафного майданчика, пише 24 Канал.

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Бенфіка – Фамалікан 2:0

Голи: Річчіелі, 72 (а), Рафа Сілва, 77

Вилучення: Отавіо, 74

На 29-й хвилині українець потягнув удар із дальньої відстані у кут воріт, перевівши м'яч на кутовий.

А ще за хвилину українець знову врятував Бенфіку. Мірко Топич отримав м'яч у воротарській зоні, але голкіпер лісабонців самовіддано стрибнув під удар і відбив.

У матчі все вирішили два пізні голи Бенфіки. Спершу Ріццелі забив у власні ворота, а потім відзначився Рафа Сілва. Бенфіка перемогла Фамалікан з рахунком 2:0.

До слова. Для Анатолія Трубіна це був дванадцятий матч за Бенфіку. У п'ятьох з них він не пропускав.

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