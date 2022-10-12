Зашили, забинтовали, почти как новенький, – Трубин показал последствия столкновения в игре с Реалом

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин получил травму в матче против Реала в Лиге чемпионов. Это произошло уже в компенсированное время, и тогда "горняки" пропустили гол.

На пятой добавленной минуте к основному времени Реалу удалось забить гол и сравнять счет в матче против Шахтера. Результативным ударом отличился Антонио Рюдигер.

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Именно в этом эпизоде Трубин несколько опоздал с выходом из ворот. В итоге голкипер влетел в Рюдигера. И оба игрока после столкновения упали на газон, получив повреждения.

У Рюдигера было рассечение на лбу. Кровь залила его лицо и футболку, поэтому игрока сразу вывели за пределы поля, где ему и предоставили необходимую медицинскую помощь. Впоследствии ему наложили сразу 20 швов на месте рассечения.

Трубин тоже получил травму. Но медики обмотали его голову на поле, поэтому он продолжил игру – несколько минут до финального свистка.

На следующий день после матча Трубин показал последствия столкновения с Рюдигером. У футболиста гематома над правым глазом, а на голове – перевязка.

"Спасибо всем, кто написал "Как ты?", "Как самочувствие?" и подобные вопросы. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо. Зашили, забинтовали. Почти как новенький", – подписал фото Трубин.



Анатолий Трубин после столкновения в матче / Фото instagram.com/anatoliytrubin81

Голкипер поблагодарил всех, кто поддерживал команду – как на стадионе, так и у экранов своих телевизоров.

"Благодарю всех, кто сейчас работает на нашу общую главную победу – победу нашей страны. ВСУ, волонтеры, все-все люди, которые стоят, держатся, донатят и никогда не сдаются, потому что украинцы! Мы обязательно победим", – подчеркнул Трубин.