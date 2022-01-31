Трубин отразил пенальти, став героем Шахтера в победном матче с 5 голами: видео эпизода
Источник:24 канал
Донецкий Шахтер в голевой перестрелке обыграл Црвену Звезду на собрании в Турции. Одним из героев матча стал голкипер "горняков" Анатолий Трубин.
Принес победу
Первая часть игры завершилась победой Шахтера с комфортным счётом 2:0. После перерыва футболистами сербского клуба удалось сравнять цифры на табло. Однако уже на 72-й минуте "горняки" снова повели в счете 3:2, который удержали до конца поединка.
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Один из героев матча стал 20-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин. На 78-й минуте Црвена Звезда получила право на пенальти. Степаненко сбил в собственной штрафной Бакайоко. Судья находился рядом с эпизодом и без колебаний указал на 11 метров. Хотя опорник разводил руками, что якобы не цеплял соперника.
Однако Павкову не удалось обыграть голкипера сборной Украины. Трубин угадал направление удара.
Трубина парировал пенальти: смотрите видео
Статистика Трубина в Шахтере
- Анатолий Трубин только в январе 2020 года был включен в "основу" Шахтера. Практически сразу выбил из ворот опытного Андрея Пятов и закрепил за собой место в раме ворот "горняков".
- В сезоне-2021/2022 отыграл за дончан 18 матчей, в которых пропустил 19 голов и провел 6 поединков не ноль.