Трубин отразил пенальти, став героем Шахтера в победном матче с 5 голами: видео эпизода

Донецкий Шахтер в голевой перестрелке обыграл Црвену Звезду на собрании в Турции. Одним из героев матча стал голкипер "горняков" Анатолий Трубин.

Принес победу

Первая часть игры завершилась победой Шахтера с комфортным счётом 2:0. После перерыва футболистами сербского клуба удалось сравнять цифры на табло. Однако уже на 72-й минуте "горняки" снова повели в счете 3:2, который удержали до конца поединка.

Подробнее Шахтер в триллере с дебютными голами новичка Нереса одолел Црвену Звезду: видеообзор

Один из героев матча стал 20-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин. На 78-й минуте Црвена Звезда получила право на пенальти. Степаненко сбил в собственной штрафной Бакайоко. Судья находился рядом с эпизодом и без колебаний указал на 11 метров. Хотя опорник разводил руками, что якобы не цеплял соперника.

Однако Павкову не удалось обыграть голкипера сборной Украины. Трубин угадал направление удара.

Трубина парировал пенальти: смотрите видео

Статистика Трубина в Шахтере