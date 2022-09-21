После матча с Шотландией Трубин отправится в расположение молодежной сборной

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин долго не задержится в расположении национальной команды. В скором времени игрок должен отправиться в молодежную сборную.

Трубин возвращается в молодежную сборную

Как сообщают СМИ, после матча с Шотландией 21 сентября Трубин отправится в расположение молодежной сборной Украины.

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Голкипер "горняков" сначала находился в списке вызванных Русланом Ротанем футболистов, однако был переведен в основную команду из-за травмы Георгия Бущана.

Молодежная сборная проведет два матча против Словакии в рамках плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2023. Эти поединки пройдут 23 и 27 сентября.

У Александра Петракова останется три голкипера на игры с Арменией и Шотландией дома – Андрей Лунин, Дмитрий Резник и Евгений Волынец.

Напомним, что Волынец не отправился с командой в Шотландию, а остался в Варшаве. Дело в том, что у голкипера Колосса нет британской визы.

Выездной матч сборной Украины против Шотландии начнется в среду, 21 сентября, в 21.45.