Хочет вслед за Мудриком: лидер Шахтера отказывается продлевать контракт с дончанами

Вратарь Анатолий Трубин твердо настроен сменить команду в ближайшее время и поехать в топ-лигу. Шахтер уже подыскал для него замену.

В этом месяце Шахтер провернул самый дорогой трансфер в истории украинского футбола на выход. Дончане продали Михаила Мудрика в Челсе за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов клуб может получить бонусы.

По теме Что ждет Мудрика в Челсе: клубный кризис, конкуренция со Стерлингом и тень провала Шевченко

Теперь же у "горняков" может возникнуть проблема с еще одним лидером. Речь о вратаре Анатолии Трубине, который за последние годы стал основным и вытеснил со старта самого Андрея Пятова.

Как сообщает ютуб-канал "ТаТоТаке", 21-летний футболист не намерен продлевать контракт с Шахтером. Его действующее соглашение истекает уже через полтора года, то есть летом 2024-го.

Таким образом, если позиция Трубина не изменится, дончане могут попытаться продать его уже этим летом, чтобы заработать деньги. Согласно порталу Transfermarkt, цена Анатолия равна 11 миллионам евро.

К тому же у Шахтера уже почти готова замена для Трубина. Им должно стать вратарь Ворсклы и сборной Украины Дмитрий Резник. Полтавчане хотят заработать 3 миллиона евро на 23-летнем кипере. К слову, его контракт с "бело-зелеными" истекает тоже летом 2024 года.

Читайте также Голланд забил, Шахтер проиграл: "горняки" сыграли первый матч в 2023 году

Прогресс Трубина

Анатолий Трубин является воспитанником Шахтера и дебютировал за взрослую команду в 2019 году. За это время он отыграл 53 матча в УПЛ и 21 – в еврокубках. Вместе с "горняками" кипер выиграл два чемпионата и один Кубок Украины.

В ЛЧ Трубин оформлял клиншить в играх против Реала, Интера и Монако. Также на счету Анатолия три поединка в составе национальной сборной Украины.