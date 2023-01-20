Цього місяця Шахтар провернув найдорожчий трансфер в історії українського футболу на вихід. Донеччани продали Михайла Мудрика у Челсі за 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів клуб може отримати бонусами.

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Тепер же у "гірників" може виникнути проблема із ще одним лідером. Мова про воротаря Анатолія Трубіна, який за останні роки став основним і витіснив зі старту самого Андрія Пятова.

Як повідомляє ютуб-канал "ТаТоТаке", 21-річний футболіст не має наміру продовжувати контракт із Шахтарем. Його чинна угода спливає вже за півтора року, тобто влітку 2024-го.

Таким чином, якщо позиція Трубіна не зміниться, донеччани можуть спробувати продати його вже цього літа, щоб заробити грошей. Згідно із порталом Transfermarkt, ціна Анатолія наразі дорівнює 11 мільйонів євро.

До того ж, у Шахтаря вже майже готова заміна для Трубіна. Ним має стати воротар Ворскли та збірної України Дмитро Різник. Полтавці хочуть заробити 3 мільйони євро на 23-річному кіпері. До слова, його контракт із "біло-зеленими" завершується теж влітку 2024 року.

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Прогрес Трубіна

Анатолій Трубін є вихованцем Шахтаря і дебютував за дорослу команду у 2019 році. За цей час він відіграв 53 матчі в УПЛ та 21 – в єврокубках. Разом з "гірниками" кіпер виграв два чемпіонати та один Кубок України.

В ЛЧ Трубін оформлював кліншити в іграх проти Реала, Інтера та Монако. Також на рахунку Анатолія три поєдинки у складі національної збірної України.