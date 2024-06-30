Перед началом важного турнира тренерский штаб олимпийской сборной Украины во главе с Русланом Ротанем столкнулся с неожиданной проблемой. Некоторые футбольные клубы не горят желанием отпускать своих игроков на Олимпиаду-2024

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Трубин не поможет команде Ротаня

УАФ получила повторное письмо от португальской Бенфики, в котором указано об отказе отпустить Анатолия Трубина на Олимпиаду.

Лиссабонский клуб уже отпустил одного своего голкипера на турнир. Речь идет об игроке сборной Японии Лео Кокубо. Если Бенфика отпустит Трубина, то в команде останутся лишь резервист Самуэль Соареш и Андре Гомеш. Такой вариант не сильно подходит лиссабонцам.

Отметим. Олимпийская сборная Украины может еще усилиться Русланом Нещеретом, однако Динамо еще не приняло решение о разрешении на поездку на турнир.

Напомним, что недавно Шахтер отпустил нескольких своих игроков на Олимпийские игры.