Португальская Бенфика на выезде играла против французской Тулузы. После победы 2:1 в первом матче "орлам" было очень важно не пропустить от Тулузы, и эту задачу помог выполнить украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Суперсейв Трубина попал в список лучших

Матч закончился со счетом 0:0, что гарантировало Бенфике место в 1/8 финала, а сам Трубин сделал 6 сейвов, один из которых получился очень эффектным и попал в нарезку лучших сейвов недели в Лиге Европы.

За все игровое время Трубин совершил 6 сейвов, отдал 15/31 (48%) точных передач и в целом сделал 46 касаний к мячу.

Важно. В 1/8 финала второго по рангу еврокубкового турнира Бенфика сыграет против шотландского Глазго Рейнджерс.

В текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и 11 раз отыграл "на ноль".