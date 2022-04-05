"В качестве трофея"

На сайте УАФ разметили скриншот с российского ресурса Avito для размещения объявлений. Российские кафиры начали распродавать награбленное.

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На продажу была выставлена ​​олимпийка сборной Украины по футболу. В описании мародеры из России указали, что одежда "была взята под Броварами как трофей".

В УАФ решили выстрелить из военных преступников, которые кичатся "украинскими трофеями".

Мародеры, передайте эти вещи в расположение сборной России по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?

– говорится в сообщении.

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды как клубные, так и национальные от участия в турнирах.

Сборная России досрочно завершила борьбу за путевку в чемпионат мира-2022. 24 марта россияне должны сыграть против сборной Польши. Все соперники сборной РФ отказались играть с оккупантами из-за полномасштабной войны в Украине.