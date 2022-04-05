"В якості трофею"

На сайті УАФ розмітили скриншот з російського ресурсу Avito для розміщення оголошень. Російські окупанти почали розпродувати награбоване.

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На продаж виставили олімпійку збірної України з футболу. В описі мародери з Росії вказали, що одяг "був взятий під Броварами як трофей".

В УАФ вирішили потролити з воєнних злочинців, які хизуються "українськими трофеями".

Мародери, передайте ці речі у розташування збірної росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?

– йдеться у повідомленні.



Росіяни вже торгують награбованим / Фото з інстаграму УАФ

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські команди, як клубні, так і національні від участі у турнірах.

Збірна Росії достроково завершила боротьбу за путівку до чемпіонату світу-2022. 24 березня росіяни мали б зіграти проти збірної Польщі. Всі суперники збірної РФ відмовилися грати з окупантами через повномасштабну війну в Україні.