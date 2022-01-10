Трое украинских теннисистов победили на старте Australian Open

На теннисных кортах Мельбурна началась квалификация Открытого чемпионата Австралии – первого в году турнира серии "Большого шлема". Стартовый круг отбора уже преодолели три украинца.

Виталий Сачко

У мужчин 24-летний Виталий Сачко прошел бельгийца Зизу Бергса. В третьем сете соперник снялся из-за травмы, а небольшое преимущество было в пользу нашего теннисиста – 3:6, 7:6 (7:5), 3:2. Причем украинец уступал во второй партии 4:5, но сумел спасти матч.

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В следующем раунде Сачко встречи сразится против Николая Милоевича (№138 ATP) или Николаса Кикера (№216 ATP).

Екатерина Бондаренко

У женщин стартовый матч квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису успешно сложился для Екатерины Бондаренко.

Победительница Australian Open-2008 в паре справилась с австралийкой Шарлотт Кемпенаэрс-Поц – 5:7, 6:3, 6:2.

Дарья Снигур

А молодая Дария Снигур также в трех сетах победила Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая – 6:3, 3:6, 6:2.

В следующем раунде Бондаренко будет играть против Ребекки Марино (№145 WTA), а соперницей Снигур будет Ребекка Масарова.