Віталій Сачко

У чоловіків 24-річний Віталій Сачко пройшов бельгійця Зізу Бергса. У третьому сеті суперник знявся через травму, а невелика перевага була на користь нашого тенісиста – 3:6, 7:6 (7:5), 3:2. Причому українець поступався у другій партії 4:5, але зумів урятувати матч.

До слова Світоліна програла другий поспіль матч у 2022 році

У наступному раунді Сачко зустрічі побореться проти Ніколи Мілоєвича (№138 ATP) або Ніколаса Кікера (№216 ATP).

Катерина Бондаренко

У жінок стартовий матч кваліфікаційного раунду Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу вдало склався для Катерини Бондаренко.

Переможниця Australian Open-2008 у парі впоралася з австралійкою Шарлотт Кемпенаерс-Поц – 5:7, 6:3, 6:2.

Дарія Снігур

А молода Дарія Снігур також у трьох сетах перемогла Вероніку Сепеде-Ройг із Парагваю – 6:3, 3:6, 6:2.

У наступному раунді Бондаренко гратиме проти Ребекки Маріно (№145 WTA), а суперницею Снігур буде Ребека Масарова.