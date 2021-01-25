Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в чемпионате Венгрии. Там немало украинских игроков, и в обновленном рейтинге они занимают довольно высокие места.

Самым дорогим украинским игроком в чемпионате Венгрии стал Игорь Харатин. Transfermarkt оценил полузащитника сборной Украины в 2,5 миллиона евро. Это позволило ему занять второе место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Венгрии, уступив лишь своему партнеру по Ференцварошу Токмаку Нгуену (2,8 миллиона евро). Отметим, что еще в октябре 2020 года Харатин оценивался в 1,8 миллиона евро.

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На втором месте среди украинцев еще один игрок Ференцвароша Александр Зубков. Его оценили в 2 миллиона евро. Столько же он стоил и во время предварительного оценивания. Это позволило ему занять седьмое место.

Третьим среди украинцев и восьмыми в общем рейтинге оказался Иван Петряк. Вингер, выступающий за Фехервар, оценен в 1,8 миллиона евро. Он вырос в цене на 200 тысяч евро, но это не самая высокая его цена. Когда он выступал за Зарю, Шахтер и Ференцварош, его оценивали в 2 миллиона евро.

Что касается остальных украинцев, то цены на них – от 50 тысяч евро до 400 тысяч евро